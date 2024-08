POL-BOR: Bocholt - Gegen Außenspiegel getreten

Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße; Tatzeit: 03.08.2024, 13.30 Uhr; An der Kasse fehlte plötzlich das Portemonnaie: Ein Unbekannter hat am Samstag in einem Verbrauchermarkt in Borken-Gemen einen Kunden bestohlen. Zu der Tat kam es gegen 13.00 Uhr in einem Geschäft an der Otto-Hahn-Straße. Dem Dieb gelang es unbemerkt, die Geldbörse aus der ...

