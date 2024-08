Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Pkw erfasst Fahrrad

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, Graeser Brook;

Unfallzeit: 03.08.2024, 13.35 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstag in Ahaus-Graes bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 36-Jährige war gegen 13.35 Uhr außerorts auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Graeser Brook aus Richtung Nordiek kommend mit ihrem Wagen unterwegs. An der Einmündung eines weiteren Wirtschaftsweges übersah die Ahauserin den von rechts kommenden Radler. Der 24-Jährige hatte nach rechts in Richtung Ahauser Straße einbiegen wollen. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Das Auto erfasste das Fahrrad, geriet von der Fahrbahn ab um und kam im Straßengraben zum Stehen. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Ahauser und brachten ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. (to)

