Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Hupen gestürzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Weg;

Unfallzeit: 02.08.2024, 11.30 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat sich am Freitag in Rhede bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die 70-Jährige war gegen 11.30 Uhr auf der Schmölderstraße unterwegs, von der sie nach links in den Büngerner Weg einbog. Ein unbekannter Autofahrer überholte sie kurz nach dem Einbiegen aus dem verkehrsberuhigten Bereich von hinten und hupte. Die Rhederin erschrak dadurch so stark, dass sie die Kontrolle verlor und gegen einen Bordstein prallte. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn. Wie die Geschädigte berichtet, war der Unbekannte mit einem grauen Pkw in Größe eines VW Golf unterwegs. Der Fahrer sowie Zeugen des Unfalls sollten sich beim Verkehrskommissariat in Borken melden: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell