Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Kreuzung kollidiert

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße/Parallelstraße/Fuistingstraße;

Unfallzeit: 02.08.2024, 18.30 Uhr;

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag in Ahaus gekommen ist. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 18.30 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Heek kommend. Als der Hertener nach links in die Parallelstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto eines 24-Jährigen. Der Ahauser war auf der Bahnhofstraße in Richtung Heek unterwegs gewesen. Bei dem Zusammenstoß erlitt eine 44-jährige Hertenerin leichte Verletzungen. Sie hatte als Beifahrerin im Wagen des 43-Jährigen gesessen. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; Abschleppunternehmen entfernten sie von der Unfallstelle. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell