Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Transporter aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heutingsweg;

Tatzeit: zwischen 31.07.2024, 17.00 Uhr, und 01.08.2024, 08.00 Uhr;

Werkzeug haben Unbekannte in Bocholt aus einem Transporter gestohlen. Der Firmenwagen hatte am Heutingsweg gestanden, wo sich das Geschehen in der Nacht zum Donnerstag abspielte. Die Täter hatten sich am Schloss der Hecktür zu schaffen gemacht. Sie waren dadurch ins Innere des Fahrzeugs gelangt, aus dem sie mehrere Geräte entwendeten. Dazu zählen ein Laubbläser, eine Kettensäge und eine Akku-Heckenschere der Marke Stihl sowie ein Akkuschrauber der Marke Milwaukee. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

