Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße;

Unfallzeit: 04.08.2024, 23.00 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Bocholt den Fahrer eines E-Scooters erfasst und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Ein 17-Jähriger war gegen 23.00 Uhr auf der Osterstraße in Richtung Langenbergstraße unterwegs. Als der Bocholter dort einen stehenden Wagen überholte, fuhr dieser an und stieß mit dem Rollerfahrer zusammen. Zeugenangaben nach war der Unbekannte mit einem silberfarbenen Opel Astra älteren Baujahrs unterwegs. Der leichtverletzte Jugendliche kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise zum beteiligten Autofahrer erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell