FW-DT: Zwei Einsätze am Mittwochabend: Ölspur und Rauchentwicklung aus Wohnhaus

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Detmold um 21:23 Uhr über eine Ölspur informiert, die sich zunächst über die Behringstraße und die Bismarckstraße erstrecken sollte. Bei der Erkundung vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass neben den beiden genannten Straßen auch die Elisabethstraße, die Hermannstraße, der Doktorweg, die Leopoldstraße und die Woldemarstraße betroffen waren.

Aufgrund des größeren Ausmaßes der Verunreinigung wurde der Löschzug Mitte zur Unterstützung nachalarmiert. Insgesamt wurden etwa 200 Kilogramm Bindemittel ausgetragen, um die Ölspur zu beseitigen. Mithilfe eines Teleskopladers und einer daran montierten Kehrmaschine wurde das Bindemittel anschließend wieder aufgenommen. Es kam zu entsprechenden, leichten Verkehrsbehinderungen in den betroffenen Bereichen.

Noch während die letzten Kräfte die Ölspur beseitigten, ging gegen 22:37 Uhr ein weiterer Notruf bei der Feuer- und Rettungsleitstelle Lippe ein: Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus an der Ehrentruper Straße im Ortsteil Nienhagen. Die Besatzung des ersteintreffenden Rettungswagens stellte fest, dass starker, dichter Rauch aus dem Kamin des Gebäudes quoll.

Aufgrund von Hinweisen, dass sich noch Personen im Gebäude aufhalten könnten, wurden zusätzlich zu dem bereits alarmierten hauptamtlichen Personal und der Löschgruppe Pivitsheide auch die Einheiten Hiddesen und Mitte alarmiert. Zwei Trupps unter Atemschutz erkundeten das Gebäude und gingen zur Menschenrettung vor. Die Räumlichkeiten des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt rauchfrei, jedoch wurden zwei Personen vorgefunden, die durch die Feuerwehr sicher ins Freie geführt und dem Rettungsdienst übergeben wurden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Defekt an der Heizungsanlage ursächlich für die Rauchentwicklung. Ein hinzugezogener Schornsteinfeger nahm die Anlage noch am selben Abend außer Betrieb. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle in Absprache mit der ebenfalls vor Ort befindlichen Polizei an die Bewohner übergeben.

