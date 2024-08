Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zerstörungen an Pkw angerichtet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ausbachstraße/Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 31.07.2024, 18.00 Uhr, und 04.08.2024, 08.50 Uhr;

Am Wochenende haben Unbekannte in Vreden mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Ein Tatort liegt an der Ausbachstraße: Dort brachen die Täter in der Nacht zum Sonntag an einem Wagen einen Scheibenwischer ab, beschädigten mehrere Scheiben sowie einen Außenspiegel, traten Dellen ins Blech und zerkratzten den Lack. Auch ein danebenstehendes Fahrzeug wies Dellen auf. An der Bahnhofstraße schlugen Unbekannte zwischen Samstag und zwei Seitenscheiben eines Pkw ein. Dieser hatte auf einem Parkplatz gestanden, ebenso wie ein weiterer beschädigter Wagen: Dort knickten die Täter die Scheibenwischerblätter ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell