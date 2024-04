POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit Verletzungen

Gernsbach (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 19-jährige Suzuki-Lenker die L 76b von Calw kommend in Fahrtrichtung Gernsbach. Kurz vor Kaltenbronn, in einer leichten Linkskurve, verlor er die Kontrolle ...

