LPI-NDH: Reifen platt

Südeichsfeld (ots) - Nur fünf Minuten parkte eine 41-jährige Frau ihren Pkw Audi A3 in Heyerode am Wiesenweg am Fahrbahnrand. Als sie am 15.06.25 um 13:45 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. In dieser kurzen Zeit fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich rückwärts gegen den A3. Der Verusacher verließ plichtwidrig die Unfallstelle. Am Audi entstand ca. 1000 EUR ...

mehr