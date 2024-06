Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mühlhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Samstag, 15.06.2024 gegen 15 Uhr auf der B 249 am Abzweig Richtung Struth. Der 28-jährige Fahrer eines Audi A5 aus dem Wartburgkreis beabsichtigte, aus Richtung Eschwege kommend, nach links in Richtung Struth abzubiegen. Dabei übersah ereinen entgegenkommenden VW Tiguan. Es kam zum Zusammenstoß. Die 61- jährige Fahrerin sowie der 90-jährige Beifahrer aus wurden dabei leicht verletzt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 EUR und am VW in Höhe von ca. 10 000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell