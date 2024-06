LPI-NDH: Diebstahl von Weidezaunpfählen

Eichsfeld (ots) - Durch mutmaßlich unsachgemäßes Handtieren an einer Feuerschale wurde am Samstagnachmittag ein 11 jähriger Junge in Berlingerode in der Straße zum Stemmberg verletzt. Nachbarn leisteten sofort Erste-Hilfe, jedoch hatte der Junge solch schwere Verbrennungen erlitten, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Beteiligte Personen benötigten im Nachgang aufgrund des ...

