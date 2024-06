LPI-NDH: Radfahrer mit Mischkonsum

Buchholz / Neustadt (ots) - Am 14.06.2024 gegen 16 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Kraftrad die L 1037 von Buchholz kommend in Richtung Neustadt/Harz. Beim Durchfahren einer Rechtskurve fiel das Kraftrad auf die rechte Seite. Hierbei erlitten sowohl der Führer des Kraftrades als auch seine 51-jährige Sozia Verletzungen in Form von Beinfrakturen und wurden in der Folge dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Am Kraftrad entstand geschätzter Sachschaden von ...

