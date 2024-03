Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte hinterlassen Hakenkreuzkonstruktion in Scheuerfeld

Scheuerfeld (ots)

Am 11.03.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf durch eine Anwohnerin der Hauptstraße in Scheuerfeld, Bereich Muhlau, darüber informiert, dass Unbekannte hinter ihrem Wohnhaus eine Metallkonstruktion in Hakenkreuzform aufgebaut haben. Vor Ort konnte eine ca. 2 Meter hohe Konstruktion, bestehend aus Fußleisten, einem Wasserrohr und einer batteriebetriebenen Lichterkette, ausgemacht werden. Diese wurde mittels Klebeband zusammengebaut, an einem vor Ort befindlichen Zaunpfosten befestigt und muss im Zeitraum 10.03.2024, ca. 23:00 Uhr und 11.03.2024, 07:00 Uhr dort aufgebaut worden sein. Die Konstruktion wurde zur Spurensicherung sichergestellt, die Polizei Betzdorf ermittelt derzeit in einem Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

