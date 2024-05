BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga FC St. Pauli - VfL Osnabrück

Hamburg (ots) - Am 08.05.2024 gegen 13:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Hamburg über eine körperliche Auseinandersetzung in einer fahrenden S-Bahn vom Bahnhof Reeperbahn in Richtung Bahnhof Landungsbrücken informiert. Demnach sollen zwei Männer aufeinander eingeschlagen und sich dabei im Gesicht und an ...

mehr