POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Schwalbenweg stahlen die unbekannten Täter zwei Fahrräder. Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln, stahlen sie die Räder vom umzäunten Grundstück. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am 25. Dezember (Montag) und 9 Uhr am 26. Dezember (Dienstag). Rückfragen bitte an: ...

