Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Waschboxen aufgebrochen

Heinsberg (ots)

An der Humboldtstraße wurden am Montag, 25. Dezember, zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr die Münzautomaten von drei Waschboxen aufgebrochen. Die Tat wurde videografiert. Auf den Aufnahmen war zu erkennen, dass eine Person mit einem E-Scooter um die Waschboxen herumfuhr und eine weitere Person in die Waschboxen hinein ging und kurz darauf wieder herauskam. Insgesamt wurde Kleingeld in Höhe von ca. 150 Euro entwendet. Einer der Täter war männlich, schlank, trug eine dunkelblaue Winterjacke, hatte die Kapuze aufgezogen und trug schwarze Sportschuhe mit neongelben Schnürsenkeln, eine graue Hose, schwarze Handschuhe und eine schwarze Maske über dem Gesicht. Er fuhr auf einem schwarzen E-Scooter mit Rückspiegel am linken Lenker. Die zweite Person war ebenfalls männlich, hatte eine kräftige Statur und war mit schwarzer Hose, schwarzer Winterjacke mit grauem Fell am Kragen, einem rosa Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Kappe bekleidet. Die Kapuze hatte er über die Kappe gezogen. Auch er trug eine schwarze Maske. Zudem führte er ein E-Bike bei sich. Wer hat die Personen beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 20. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell