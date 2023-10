Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Unbekannten brechen Pkw auf

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (07.10.2023), 13.00 Uhr, und Sonntag (08.10.2023), 01.00 Uhr, die Fahrertür eines in der Wilhelm-Hauff-Straße in Sersheim abgestellten Seat auf. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Gegenstände im Wert von insgesamt rund 1.500 Euro entwendet, darunter ein Laptop sowie hochpreisige Schuhe. Der am Pkw entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

