Am Donnerstag konnte ein Autofahrer in Göppingen nicht mehr bremsen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.45 Uhr in der Jahnstraße. Die 51-Jährige war mit ihrem Opel unterwegs und wollte auf Höhe des Bahnhofs bei der Brücke wenden. Dabei übersah sie wohl den von hinten kommenden Seatfahrer. Der 40-Jährige wollte geradeaus fahren und stieß in den Opel der 51-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 1.500 Euro, den am Seat auf ca. 500 Euro.

Tipp der Polizei: Wenn Sie einen Fahrbahnwechsel machen oder wenden wollen, sollten Sie sicherstellen, dass sich kein Fahrzeug in ihrem Totenwinkel befindet. Das können Sie durch einen Schulterblick überprüfen. Bei richtigem Abstand sehen Sie das rückliegende Fahrzeug komplett im Rückspiegel. Verwenden Sie ihre Seitenspiegel ist zu beachten, dass die Geschwindigkeit und der Abstand schwer einzuschätzen sind.

