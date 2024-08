Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unfall im Begegnungsverkehr

Am heutigen Freitag stieß ein Motorradfahrer bei Giengen frontal mit einem Auto zusammen.

Gegen 7.13 Uhr war der 46-Jährige mit seinem Motorrad auf dem Verbindungsweg von der B492 in Richtung Hürben unterwegs. Dem Biker kam eine 46-Jährige mit einem VW entgegen. Da der 46-Jährige wohl in einer Kurve nicht weit genug rechts fuhr, stieß er frontal mit dem VW zusammen. Er erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auch ein Gutachter beauftragt. Die Schäden am Motorrad Yamaha CF Moto werden auf 8.000 Euro, die am VW auf 15.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Verbindungsweg zwischen Hürben und der B492 ist derzeit noch gesperrt und soll voraussichtlich gegen 11.15 Uhr wieder freigegen werden.

