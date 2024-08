Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Thuja in Flammen

Die Feuerwehr löschte am Donnerstag einen Brand in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 23.10 Uhr rückte die Feuerwehr in die Badstraße aus. Dort stand eine Thuja-Hecke in Flammen und das Feuer drohte auf Gebäude überzugreifen. Die Rettungskräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. So konnten größere Schäden verhindert werden. Auf einer Länge von zwölf Metern geriet die Thuja in Brand. Auch an einer Straßenlaterne entstand ein Schaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 7.500 Euro geschätzt. Warum die Hecke in Brand geraten ist, muss die Polizei noch ermitteln. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

