Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr war der Einbrecher an einem Gebäude in der Gmünder Straße zugange. Wie der Täter in das Gemeindehaus gelangte, muss die Polizei noch ermitteln. Der Unbekannte begab sich ins Obergeschoß. Dort öffnete er mit brachialer Gewalt Türen zu zwei unterschiedlichen vermieteten Räumen. In einem der Zimmer fand der Einbrecher einen kleinen Tresor. Den machte der Unbekannte zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoß ließ der Einbrecher unberührt. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Donzdorf unter der Tel. 07162/910310.

