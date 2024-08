Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann leblos geborgen

Am Mittwochabend bargen Einsatzkräfte einen 17-Jährigen aus der Donau.

Ulm (ots)

Am Freitag (02.08.2024) meldeten Zeugen einen 17-jährigen als vermisst, nachdem dieser zum Schwimmen in die Donau ging. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5836854).

Am Mittwochabend (07.08.2024) bargen nun Einsatzkräfte gegen 18 Uhr den Jugendlichen nahe des Böfinger Wehrs in Ulm. Die Kriminalpolizei Ulm identifizierte den leblosen Mann als den 17-Jährigen, nach dem bereits umfangreich gesucht wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge ertrank er wohl beim Versuch, durch die Donau von Ulm nach Neu-Ulm zu schwimmen. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Unfall dauern derzeit noch an.

++++1558158 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

