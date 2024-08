Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Leergutdiebstähle aufgedeckt

Leergutdiebstähle der letzten Woche in Allmendingen konnten mittels GPS-Tracker aufgedeckt werden.

Ulm (ots)

Seit dem 29.07.2024 kam es in einem Geschäft in der Hauptstraße fast taglich zu Diebstählen von Leergutkästen aus dem Hinterhof. Zwei Diebstähle von Leergut konnten nun einer 66-Jährigen zugeordnet werden. Zeugen beobachteten im ersten Fall wie eine zunächst unbekannte Frau mit ihrem Auto in den Hinterhof fuhr. Hier nahm sie mehrere Leergutkisten, stellte sie in ihren Kofferraum und fuhr davon. Die Zeugen riefen die Polizei. Im zweiten Fall präparierte der Geschäftsführer die Leergutkisten mittels eines GPS-Trackers. Als die Kisten abgegeben wurden, löste der Alarm aus. Es handelte sich um die 66-jährige Tatverdächtige. Ermittlungen ergaben, dass die Frau für den ersten Diebstahl auch verantwortlich sein soll. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen wegen Diebstahls rechnen. Die genaue Anzahl der Diebstähle und in wie weit die Frau als Tatverdächtige auch für diese Diebstähle in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

