Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch in Laupheim eine Frau mit dem Auto in den Kreisverkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach 12 Uhr war eine 34-Jährige in der Rabenstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Volvo in Richtung Marktplatz. Im Kreisverkehr war ein 62-jähriger Radfahrer unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete die Autofahrerin nicht. Sie fuhr in den Kreisel ein und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Fahrrad und Auto auf rund 500 Euro.

