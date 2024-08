Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Überschlag mit Folgen

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin nach einem Überschlag am Mittwoch bei Göppingen.

Die 57-Jährige war um 13.45 Uhr auf der Kreisstraße 1407 von Bartenbach in Richtung Lerchenberg unterwegs. Weil sie wohl unaufmerksam war, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Mercedes. Die Frau kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in ein Brückengeländer. Von dort wurde der Mercedes zurück auf die Straße geschleudert und überschlug sich. Auf dem Dach quer zur Fahrbahn kam der Pkw zum Liegen. Glücklicherweise war die 57-Jährige angegurtet und konnte sich noch selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Ersthelfer trafen wenig später an der Unfallstelle ein und versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Fahrerin. Da die Verletzungen doch nicht schwerwiegender waren, konnte sie im Anschluss an die Unfallaufnahme nach Hause. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf etwa 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Höhe des Schadens an dem Brückengeländer wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße war bis gegen 15.30 Uhr gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

