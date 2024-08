Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Sattelzug rollt weg

Nicht richtig gesichert hatte ein Lkw-Fahrer sein Gespann am Mittwoch in Salach. Die rund 100 Meter führerlose Fahrt endet mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.30 Uhr parkte der 57-jährige Fahrer eines MAN mit Sattelauflieger in der Straße Im Alber. Wie die Polizei berichtet, wollte er nur kurz nach dem Weg zu einer Abladestelle fragen. Als er sich von seinem Gespann entfernt hatte, machte sich der Laster samt Auflieger selbständig. Die Feststellbremse war wohl in dem MAN nicht richtig aktiviert und der Sattelzug rollte in der leicht abschüssigen Straße rund 100 Meter rückwärts. Dabei kam das Gefährt von der Straße ab und prallte mit der hinteren linken Seite des Aufliegers gegen einen geparkten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen einen Metallzaun geschoben. Der Laster kam zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen und dem Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

