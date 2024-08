Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Bissingen Ob Lontal - Pedelec-Fahrer stürzt

Auf einem nassen Feldweg bei Bissingen stürzte am Mittwoch ein Radfahrer.

Ulm (ots)

Der Radler war gegen 13.15 Uhr auf einem Feldweg in der Verlängerung des Dettinger Wegs unterwegs. In einer Kurve war es wohl matschig. Deshalb geriet er mit seinem Cube-Pedelec ins Rutschen und stürzte. Sanitäter brachten ihn mit dem Verdacht einer Fraktur am Bein in eine Klinik. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

