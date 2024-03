Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am 7.3. wurde ein 10-jähriges Kind im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch Opfer eines körperlichen Übergriffs: Die Geschädigte aus der Ukraine hielt sich gegen 19.00 Uhr mit Freunden an der Straßenbahnhaltestelle Zoo in der Bernhard-Schwentner-Straße auf, als es aus einer Gruppe heraus von einer unbekannten Jugendlichen ins Gesicht geschlagen wurde. Des Weiteren schubste die Unbekannte das Kind zu Boden und flüchtete anschließend mit ihren Begleitern.

Das angegriffene Kind erlitt Rötungen im Gesicht.

Die unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 16 Jahre alt, sprach deutsch, ca. 175 cm groß, von kräftiger Statur, trug dunkelblonde, lange Haare bis zur Brust, bekleidet mutmaßlich mit schwarzem Pullover und blauer Jeans.

Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de angenommen.

