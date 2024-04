Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gastronomiestühle entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 14.04.2024, 19.00 Uhr, und 15.04.2024, 08.00 Uhr;

Derzeit wird ein Restaurant an der Bahnhofstraße in Gronau renoviert. Aus diesem Grund lagerten rund 20 Rattanstühle für den Außenbereich an einer Hausseite, gesichert mit einem Drahtseil samt Schloss. Zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, entwendeten Unbekannte die anthrazitfarbenen Möbel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell