Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kind fährt nach Zusammenstoß weiter

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Dufkampstraße/Kalterweg;

Unfallzeit: 12.04.2024, 16.30 Uhr;

Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer gestürzt ist eine 37-Jährige am Freitag in Stadtlohn. Der circa 1,30 Meter große Zweiradfahrer im Alter von circa zehn Jahren, mit schwarzen Haaren und kräftiger Statur war mit einem weißen T-Shirt sowie einer Jeanshose bekleidet, als er auf der Dufkampstraße in Richtung Breul fuhr. Die Fußgängerin war nach derzeitigem Ermittlungsstand im Kreuzungsbereich Dufkampstraße/Kalterweg unterwegs, als es gegen 16.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall kam. Nachdem sich das Kind nach dem Befinden der Gestürzten erkundigt hatte, fuhr es weiter in Richtung Stadthalle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell