POL-OG: Gernsbach - In Bar geschlagen

Gernsbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der L76b in Höhe des Waldparkplatzes wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 19 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die Landstraße in Richtung Reichental und wollte nach links in den Waldparkplatz einbiegen. Nach derzeitigen Kenntnisstand missachtete er dabei die Vorfahrtsregeln und erfasste beim ...

