POL-PIAZ: Alkoholisiert am Steuer

Westhofen (ots) - In der Nacht von Montag, den 13.05.2024 auf Dienstag, den 14.05.2024 gegen 01:00 Uhr kam es in der Ohligerstraße in Westhofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte derart heftig mit einem am rechten Straßenrand geparkten Pkw, sodass das geparkte Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Eine aufmerksame Bewohnerin ...

mehr