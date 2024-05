Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallfucht und anschließend gegen Funkstreifenwagen gefahren - Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots)

Am Sonntag, dem 12.05.2024, um 07:45 Uhr meldet eine Zeuge, dass es in der Alzeyer Nebenstraße in Gau-Odernheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Demnach habe der 31-jährige Fahrzeugführer mehrere dort befindliche Poller mit seinem Pkw beschädigt und sei im Anschluss geflüchtet. Zudem sei dieser nur mit einem Bademantel bekleidet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kann der 31-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der L 406 in Alzey, aus Fahrtrichtung Gau-Odernheim kommend, durch die Beamten festgestellt werden. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens wechselt der 31-jährige Fahrzeugführer unvermittelt die Fahrspur und kollidiert mit mäßiger Geschwindigkeit mit der Front des Funkstreifenwagens, welcher sich zum besagten Zeitpunkt in entgegengesetzter Fahrtrichtung befindet. Der 31-jährige Fahrzeugführer wird daraufhin festgenommen und auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht. Da Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit bestehen, wurde dem Beschuldigten zudem eine Blutprobe entnommen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wird der Beschuldigte in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Der Fahrzeugführer muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell