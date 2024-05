Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Flüchtiger Verkehrsunfallverursacher- Zeugen gesucht

Westhofen (ots)

In der Nacht von Montag, den 13.05.2024 auf Dienstag, den 14.05.2024 gegen 01:00 Uhr kam es in der Ohligerstraße in Westhofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte derart heftig mit einem am rechten Straßenrand geparkten Pkw, sodass das geparkte Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Eine aufmerksame Bewohnerin wachte durch die Geräusche des Aufpralls auf und informierte u.a. die Polizei. Leider konnte der Verursacher dennoch unerkannt flüchten, hinterließ jedoch vermutlich eine Spur - ein auffällig gelbes (Fahrzeug-)Teil. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

