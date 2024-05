Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Partenheim (ots)

Der 34-jährige Fahrer eines Pkw befuhr am Sonntag, den 12.05.2024 gegen 17:30 Uhr die Heerstraße in Partenheim Richtung Jugenheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem, neben der Fahrbahn befindlichen, Verkehrsschild und einem Baum. Der Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und kam zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer mit knapp 2,5 Promille am Steuer saß. Ihm wurde folglich eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

