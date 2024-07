Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Hofstetten - Pedelec-Fahrer durch Sturz verletzt

Haslach, Hofstetten (ots)

Am Montag wurde ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer gegen 15:30 Uhr durch einen Sturz leicht verletzt. Als der 60-Jährige die "Unterer Fellberg" Straße talwärts fuhr, bemerkte er nach eigenen Angaben auf einem Parkplatz ein Auto mit eingelegtem Rückwärtsgang. Daraufhin begann der Radfahrer sein Pedelec zu bremsen. Jedoch war die Bremsung mutmaßlich zu stark, sodass er nach vorne von seinem Fahrrad stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschaden am Pedelec beläuft sich auf rund 5000 Euro. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell