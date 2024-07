Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Aggressiv nach Unfall

Seelbach (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei durch Hinweise einer Zeugin auf einen Autounfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes und einen auffälligen Mann in der Hauptstraße aufmerksam. Ein 69-Jähriger fuhr mit seinem Golf nach ersten Erkenntnissen beim Ausparken gegen den Suzuki einer 62-Jährigen. Der Mann äußerte sich nach dem Unfall in einer verbalen aggressiven Art, weshalb die Polizei informiert wurde. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest der Beamten ergab einen Promillewert von 0,74. Es folgten eine Blutentnahme, als auch die Sicherstellung des Führerscheins und Autoschlüssels. Den Unfallverursacher erwartet nun eine entsprechende Anzeige. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell