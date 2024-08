Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Machete bedroht

Am Mittwoch soll ein Unbekannter einen 36-Jährigen in Heidenheim überfallen haben.

Ulm (ots)

Gegen 19.25 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass es vor einem Gebäude in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung kam. Dabei soll sein 36-jähriger Bekannter von einem Mann mit einer Machete bedroht worden sein. Dann stahl er seinem Opfer eine Bauchtasche in der sich wohl Bargeld befand. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Da den ersten Erkenntnissen zufolge der bewaffnete Mann in ein angrenzendes Gebäude flüchtete, umstellte die Polizei das Haus. Bei einer Durchsuchung sowie einer Fahndung im Stadtgebiet konnte jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Da die Hintergründe der Tat bislang noch unklar sind, bitten die Ermittler unter Tel. 07321/322-432 auch um Zeugenhinweise. Der Tatverdächtige soll ca. 170cm groß und etwa 37-45 Jahre alt sein. Er hatte gebräunte Haut, einen dunklen, leicht grauen Bart sowie gräuliche kurze Haare. Er sprach wohl mit einem türkischen Akzent. Zur Tatzeit trug er laut Zeugen ein bordeaux-farbenes T-Shirt und eine kurze, blaue Jeans. Der Geschädigte blieb bei unverletzt.

++++1558158

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell