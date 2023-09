Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Fleher Straße - Unbekannter Täter beraubt Seniorin in ihrer Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. September 2023, 14:05 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich Freitagnachmittag unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu wollen, Zutritt zur Wohnung einer 93-jährigen Seniorin in Bilk an der Fleher Straße. Als die Seniorin skeptisch wurde, stieß der unbekannte Räuber die Frau zu Boden und floh aus der Wohnung. Die 93-Jährige verletzte sich durch die Attacke.

Die arglose Frau bat den falschen Handwerker bereitwillig in ihre Wohnung. Hier ging der Mann in das Bad und gab der Frau den Auftrag, im Bad die Duschbrause zu halten und ebenfalls auf den Wasserdruck zu achten. Kurz darauf vernahm die Düsseldorferin Geräusche aus ihrem Schlafzimmer und wurde misstrauisch. Im Schlafzimmer musste sie feststellen, dass dort ein Ring entwendet worden war. Mit dieser Feststellung konfrontiert, versuchte der unbekannte Räuber der Frau noch einen weiteren Ring von ihrem Finger zu ziehen. Als die Geschädigte um Hilfe schrie, stieß der Täter sie um und flüchtete aus der Wohnung. Die 93-Jährige wurde durch den Stoß verletzt. Die Geschädigte kann den Täter lediglich als untersetzt beschreiben. Die Kriminalpolizei Düsseldorf fragt nun: "Wer hat am Freitagnachmittag in Bilk auf der Fleher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zur Identität oder den Aufenthaltsort des unbekannten Täters geben?" Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 870 0.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

Klären Sie ihre älteren Angehörigen über die Gefahr von fremden Personen an der Haustür auf. Straftäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen oder ausgeraubt werden häufig ältere Menschen. Lassen Sie keine fremden Personen einfach und ohne vorherige Terminvereinbarung in ihre Wohnung. Bitten Sie Nachbarn oder Verwandte um Hilfe und Unterstützung. Rufen Sie beim geringsten Verdacht die Polizei über den Notruf 110.

