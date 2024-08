Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Flüchtende Ladendiebe in Maisfeld gestellt

Am Donnerstag konnten zwei Ladendiebe in Riedlingen mit vollen Rucksäcken vorläufig festgenommen werden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat kurz nach 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße. Dort hielten sich die Jungen auf. Sie nahmen aus den Regalen mehrere Flaschen Hochprozentiges und verstauten den Alkohol in ihren Rucksäcken. Doch damit zeigten sie sich scheinbar nicht zufrieden. Nebenbei packten sie noch Elektronikartikel in ihre Taschen. Über die Notausgangstür flüchteten die Diebe in Richtung Robert-Bosch-Straße. Dadurch wurden die Angestellten aufmerksam auf die Flüchtigen und verständigten die Polizei. Die rückte gleich mit mehreren Streifen an und fahndete nach den Dieben. Auf einem Fußweg in Richtung Unlingen konnten die Beiden von einer Polizeistreife festgestellt werden. Sie flüchteten in ein Maisfeld. Das wurde mit mehreren Beamten umstellt. Auch eine Streife der Polizeihundeführer war vor Ort und suchte mit ihren Diensthunden das Feld ab. Die beiden aus der Ukraine stammenden Jungen konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro hatten sie noch bei sich. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun gegen das strafunmündige Kind und den 14-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge halten sie sich ohne Eltern in Deutschland auf. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurden die beiden in die Obhut des zuständigen Jugendamts überstellt.

++++1562902(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell