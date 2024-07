Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt Randaliererin wirft Scheibe ein

Mainz - Altstadt (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 17:25 Uhr meldete ein Zeuge eine eingeschlagene Fensterscheibe in einem Geschäft in der Eppichmauergasse. Seinen Angaben nach hatte eine Frau mit einem Pflasterstein gegen die Scheibe geworfen, woraufhin diese zersprang. Als die Frau in Richtung Holzhofstraße fliehen wollte, wurde sie von Passanten aufgehalten und von den Einsatzkräften letztlich zum Revier mitgenommen, da sie äußerst aggressiv reagierte. Nur wenige Minuten zuvor hatte die amtsbekannte 36-jährige Frau gegen die Klingel- und Sprechanlage des Altstadtreviers geschlagen und gespuckt. Sie hatte daraufhin einen Platzverweis erhalten und war in Richtung Ludwigstraße weggegangen. Weit gekommen war sie jedoch nicht, bis sie erneut durch ihr Verhalten auffiel. Sie muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

