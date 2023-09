Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gute Zusammenarbeit: Unfall-Notruf erreicht über Spanien die Bremerhavener Polizei

Bremerhaven (ots)

Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit der europäischen Polizeien bot sich am gestrigen Montag, 18. September, in Bremerhaven: Gegen 20.15 Uhr meldete sich eine spanische Polizeidienststelle beim Revier Geestemünde und teilte mit, dass ein in Spanien registrierter Pkw einen Unfall-Notruf abgesetzt habe, welcher bei den Kollegen auf der iberischen Halbinsel eingegangen war. Die spanische Polizei hatte den Standort des Wagens per GPS lokalisiert und im Parkhaus Havenwelten ausgemacht. Ein Streifenwagen der Bremerhavener Polizei suchte den genannten Ort auf und traf hier auf das Fahrzeug und dessen Eigentümer. Eine Notlage oder ein Unfall waren nicht erkennbar. Offenbar hatte der Fahrer versehentlich den Notfallknopf des Autos aktiviert. Aber im Ernstfall hätten das System und die in Gang gesetzte Rettungskette womöglich Leben retten können.

