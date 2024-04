Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Serieneinbrecher wird durch 72-Jährigen überwältigt

Essen (ots)

45309 E.-Kray: Im Laufe des Mittwochnachmittags und -abend (03. April) kam es in Kray zu mehreren Einbrüchen, die mutmaßlich durch denselben Tatverdächtigen begangen wurden. Bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde der Tatverdächtige von einem 72-Jährigen ertappt und überwältigt. Der mutmaßliche Serientäter wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 17:00 Uhr stellte der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses an der Krayer Straße fest, dass die Wohnungstür einer leerstehenden, jedoch möblierten Wohnung, offensichtlich eingetreten worden war. Als er die Wohnung betrat, kam ihm plötzlich ein unbekannter Mann entgegen, schob den Eigentümer zur Seite und flüchtete.

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Schwelmhöfe" kam es kurz danach, gegen 17:50 Uhr, zu dem nächsten Vorfall. Ein Anwohner, der sich zu dem Zeitpunkt in seiner Wohnung befand, hörte plötzlich einen lauten Knall aus dem Treppenhaus. Er öffnete seine Tür und sah, dass eine Person dem Hausflur flüchtete. Offensichtlich hatte diese zuvor eine Wohnungstür in dem Haus eingetreten.

Die mutmaßliche Serie setzte sich fort, als an der Bonifaciusstraße eine 72-Jährige gegen 18:30 Uhr auf einmal aus einem Nebenraum hörte, dass eine Vase zu Bruch ging. Die Seniorin, die sich eigentlich alleine in ihrer Wohnung aufgehalten hatte, wurde skeptisch. Sie ging in Richtung des Geräusches und sah plötzlich einen unbekannten Mann in ihrem Flur stehen. Bei Erblicken der Dame flüchtete der Tatverdächtige umgehend aus der Wohnung.

In einem Mehrfamilienhaus am Rüggenhofer Weg ereignete sich dann der nächste Einbruch. Gegen 19:00 Uhr hörte ein 72-Jähriger laute Geräusche aus der Gästetoilette seines Einfamilienhauses. Der Senior ging ins Erdgeschoss, um den Geräuschen auf den Grund zu gehen. Er öffnete die Tür der Gästetoilette und erblickte plötzlich einen unbekannten Mann, der vermutlich durch das Toilettenfenster eingebrochen war. Der 72-Jährige zögerte nicht lange, riss den mutmaßlichen Einbrecher zu Boden und fixierte ihn auf dem Boden, bis die Polizisten vor Ort eintrafen. Der mutmaßliche Einbrecher ist tschechischer Staatsbürger und besitzt keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Essen zugeführt.

Da bei allen vorherigen Taten die Personenbeschreibungen mit dem Erscheinungsbild des Festgenommenen aus dem Rüggenhofer Weg übereinstimmen, wird er auch den vorangegangenen Taten verdächtigt. Die Kriminalpolizei hat dahingehend die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie im Bereich Kray eine verdächtige Person beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu einem der Einbrüche machen können, melden Sie sich telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell