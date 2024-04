POL-E: Essen: Fotofahndung nach entwendetem Wohnmobil - Sicherstellung und Festnahme

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Am Osterwochenende (30. März bis 1. April) warfen Unbekannte einen Pflasterstein durch die Scheibe einer Schule am Laurentiusweg. Im Anschluss wurde zudem offensichtlich versucht eine Gardine am geborstenen Fenster mit Brandbeschleuniger zu entzünden. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, sodass nur geringer Sachschaden entstand. ...

