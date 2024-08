Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - An der Ampel aufgefahren

Am Donnerstag kam es in Eislingen zu einem Unfall mit drei Beteiligten. Beim mutmaßlichen Unfallverursacher konnten Drogen aufgefunden werden.

Kurz vor 18 Uhr war ein 80-Jähriger mit seinem VW in der Göppinger Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Göppingen. Als die Ampel an der Kreuzung zur Weingartenstraße und Industriestraße für ihn auf gelb umschaltete, bremste er sein Auto ab. Ein nachfolgender 68-Jähriger mit seinem Mercedes erkannte dies und bremste ebenfalls ab. Nicht so ein 23-Jähriger mit seinem Audi SUV. Der bemerkte dies wohl zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes. Der wurde durch die Wucht des Aufprall auf den VW geschoben. Der Fahrer im VW und der mutmaßliche Unfallverursacher blieben unverletzt. Der 68-Jährige und ein Mitfahrender wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den drei Autos auf insgesamt 38.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme warf der 23-Jährige eine Zigarettenschachtel weg. Das entging den aufmerksamen Beamten nicht und sie schauten genauer nach. In der weggeworfen Schachtel sowie im Audi des 23-Jährigen wurden sie fündig. Weißes Pulver in Beuteln verpackt, BTM-Utensilien im Kofferraum des Autos und ein größerer Geldbetrag erbrachten erste Hinweise auf einen mutmaßlichen Handel mit Drogen. Deshalb führten die Ermittler weitere Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft an der Wohnanschrift des 23-Jährigen durch. Dort konnten weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Unter dem Einfuss von Drogen stand er zum Unfallzeitpunkt nicht. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei:

Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

