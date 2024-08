Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - E-Bikes gestohlen

Von Donnerstag auf Freitag schlugen die Diebe bei Blaubeuren zu.

Ulm (ots)

Die beiden weiß/grauen E-Bikes der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 120, befanden sich auf dem Fahrradträger am Kraftfahrzeug. Das stand in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 7.30 Uhr in der Straße Zum Landsitzle im Stadtteil Sonderbuch. Die beiden hochwertigen Pedelecs waren mit einem Schloss gesichert. Unbemerkt überwanden die Diebe das Schloss und nahmen die Fahrräder mit. Der Polizeiposten Blaubeuren (Telefon 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

