Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - PKW-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz vor 4 Uhr zwei verdächtige Personen in der Teckstraße, welche an mehreren geparkten Fahrzeugen die verschlossenen Türen überprüften. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein geöffnetes Fahrzeug mit durchwühltem Handschuhfach und entwendetem Geldbeutel festgestellt werden. Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei verdächtigen Personen festgestellt werden, welche nach Erkennen der Polizei die Flucht ergriffen. Ein Täter konnte anschließend festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 21jährigen aus Donzdorf. Dem zweiten gelang die Flucht. In den mitgeführten Gegenständen der Person konnten insgesamt 9 verschiedene Bankkarten, darunter zwei Bankkarten aus dem kurz zuvor entwendeten Geldbeutel, Bargeld sowie ein Hammer aufgefunden werden. Das Polizeirevier Uhingen ermittelt - auch bei wem es sich um den zweiten Täter handelt könnte. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Feucht/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1580931)

