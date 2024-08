Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Autodieb auf der Flucht festgenommen

Der Geschädigte selbst entdeckte seinen geklauten Mercedes samt dem Dieb am Samstagabend auf der Fahrt durch Treffelhausen

Ulm (ots)

Eine nicht gerade angenehme Überraschung erwartete einen 51jährigen Mann aus Treffelhausen am Samstagvormittag. Sein Mercedes im Wert von etwa 15000 EU war ihm vom Hof geklaut worden. Der Mann erstattete Anzeige beim Polizeirevier Geislingen. Als Tatzeit konnte er den Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen beziffern. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos - zumindest bis Samstagabend. Da erkannte ein Nachbar des Geschädigten, dass seine C-Klasse gerade durch Treffelhausen in Richtung Schnittlingen fahren würde. Im Auto saßen zwei junge Männer. Dies bestätigte sich dem eigentlichen Besitzer. Auf die Straße rennend erkannte er noch seine Autonummer vor der Mercedes in Richtung Schnittlingen weiterfuhr. Der Mann wählte umgehend den Polizeinotruf. Die Polizei Geislingen und mehrere, zufällig auf der Rückfahrt zur Dienstelle fahrende Mannschaftswagen des Polizeipräsidiums Einsatz, beteiligten sich an der Fahndung. Eine Streife des Polizeipräsidiums Einsatz entdeckte die gesuchte C-Klasse auf der Messelbergsteige. Hinterm Steuer saß ein 18jähriger Mann aus Göppingen. Wie sich herausstellte, ist der wegen gleichgelagerten Delikten schon polizeibekannt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle war nur noch er im Mercedes. Der zweite Mann, den der Fahrzeugbesitzer in seinem Auto auf der Fahrt durch Treffelhausen beobachten konnte, war nirgends zu sehen. Als plötzlich das Handy des Autodiebs klingelte war der dran. Wie sich herausstellte war er von seinem kriminellen Chauffeur in Schnittlingen abgesetzt worden. Von der Tatsache, dass er in einem gestohlenen Mercedes unterwegs gewesen war, zeigte sich der ebenfalls 18jährige überrascht. Auch er konnte von einer Streife des Polizeipräsidiums Einsatz aufgespürt und als Zeuge befragt werden. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Geislingen übernommen. Gegen den 18jährigen Fahrer wird wegen des besonders schweren Diebstahl eines Kraftfahrzeuges und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Einen Führerschein besitzt er nicht. Zu klären ist unter anderem, wie er an den Schlüssel von dem Mercedes gekommen ist. Letztgenannter war nicht kurzgeschlossen worden. Auch warum er durch Treffelhausen am Tatort des Diebstahls vorbeigefahren war, konnte bislang nicht ermittelt werden..... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Feucht/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(577064)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell