Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auf Ölspur ausgerutscht

Zu Fall kam ein Motorradfahrer am Samstagvormittag im Kreisverkehr an der B465.

Ulm (ots)

Der 54jährige befuhr mit seiner KTM die B465 von Berg kommend in Richtung Ehingen. Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs rutschte ihm plötzlich das Hinterrad seiner Maschine weg. Der Motorradfahrer stürzte. Der Mann wurde dabei glücklicher Weise nicht verletzt. An seiner KTM entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Die Ursache für das Wegrutschen des Hinterrades war schnell erkannt: Eine Ölspur hatte die Fahrbahn schmierig werden lassen. Um den Unfall aufnehmen und auch die Gefahr beseitigen zu lassen, fuhr der 54jährige direkt nach dem Sturz zum Polizeirevier Ehingen. Eine Streife des Polizeireviers rückte sofort aus, um die Gefahrenstelle abzusichern. Die Ölspur wurde von der Feuerwehr beseitigt. Den Ehinger Beamten gelang es, den Verursacher zu ermitteln. Sie waren Beginn und Ende der Spur abgefahren. Nach Befragung mehrere Zeugen war schnell klar, wer der Urheber war: Der Führer einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine. Dem war an seinem Gerät ein Hydraulikschlauch geplatzt. Bis der Mann dies festgestellt hatte, waren bereits mehr als 20 Liter Öl ausgetreten. Da sich der 47jährige Fahrer des Traktors nicht sofort um die Beseitigung der Gefahrensituation gekümmert hat, wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ulm Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1579848)

